«Сочи» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 6 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 5.40.



«На данный момент мы имеем вице-чемпиона, который кое-как, скрипя и попукивая, умучивает заведомых аутсайдеров и которого ведущие команды рвут на ветошь. Других вариантов ЦСКА в этом сезоне представлено пока не было. Осталось разобраться, к какому разряду отнести нынешний ХК «Сочи», который весьма прилично приготовился к старту сезона, памятуя, что дальше такой лафы не будет.



Сдаётся мне, что армейцы на берегу Чёрного моря должны споткнуться. Нет, индивидуально они превосходят сочинцев на две головы и у них куча народу, каждый из которых может в одиночку решить исход любого матча. И командные действия вроде бы не выглядят обречёнными, но заброшенные шайбы даются красно-синим, как, простите, при тяжёлом запоре. Понятно, что, как любой запор, когда-то должно прошибить, но далеко не факт, что это случится в Сочи.



Поэтому я всё-таки возьму на себя наглость предсказать весьма упорный поединок, не слишком результативный. Который вполне может завершиться ничьей в основное время. Потом ЦСКА наберёт второе очко за счёт индивидуального превосходства, Фёдорова будут поздравлять так, будто он выиграл свою первую Олимпиаду. Но текущие проблемы ЦСКА так пока никуда не денутся», — сказал Лебедев.