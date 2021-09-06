«Сочи» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 6 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 5.40.
«На данный момент мы имеем вице-чемпиона, который кое-как, скрипя и попукивая, умучивает заведомых аутсайдеров и которого ведущие команды рвут на ветошь. Других вариантов ЦСКА в этом сезоне представлено пока не было. Осталось разобраться, к какому разряду отнести нынешний ХК «Сочи», который весьма прилично приготовился к старту сезона, памятуя, что дальше такой лафы не будет.
Сдаётся мне, что армейцы на берегу Чёрного моря должны споткнуться. Нет, индивидуально они превосходят сочинцев на две головы и у них куча народу, каждый из которых может в одиночку решить исход любого матча. И командные действия вроде бы не выглядят обречёнными, но заброшенные шайбы даются красно-синим, как, простите, при тяжёлом запоре. Понятно, что, как любой запор, когда-то должно прошибить, но далеко не факт, что это случится в Сочи.
Поэтому я всё-таки возьму на себя наглость предсказать весьма упорный поединок, не слишком результативный. Который вполне может завершиться ничьей в основное время. Потом ЦСКА наберёт второе очко за счёт индивидуального превосходства, Фёдорова будут поздравлять так, будто он выиграл свою первую Олимпиаду. Но текущие проблемы ЦСКА так пока никуда не денутся», — сказал Лебедев.
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