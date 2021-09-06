СКА – «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Адмирал».
Ставка: индивидуальный тотал СКА больше 3,5 шайб за 1.98.
«СКА – безусловный фаворит матча. У невских армейцев пока получается почти всё: мощь в атаке, эффективность игры на удержание, воля к победе. История с дебютом 16-летнего Мичкова хороша тем, что подстёгивает остальную питерскую молодёжь на самоотдачу. Неслучайно Хуснутдинов заиграл в новом чемпионате так, что сделал заявку на превращение в полноценную звезду всей лиги.
Спрогнозирую уверенную победу СКА и яркий результативный хоккей — 6 заброшенных шайб или больше. «Адмирал», безусловно, впечатлил с огромным знаком плюс в гостях у «Авангарда». Однако наивно думать, что приморцам удастся второй подвиг подряд. Мой хоккейный опыт говорит о том, что дальневосточники выйдут на матч в Питере в состоянии определённого психологического спада. Ведь они были так близки к сенсации в Балашихе, но упустили победу очень обидным образом. Противопоставить такую же самоотдачу мощному СКА гости уже не смогут», — сказал Плющев.
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