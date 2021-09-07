«Фонбет» предложил повышенный коэффициент на победу России в матче с Мальтой

Букмекерская компания «Фонбет» — официальный спонсор сборной России по футболу — предложил самый высокий коэффициент на победу команды Валерия Карпина над Мальтой в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Встречу на «Открытие Банк Арене» сборная России начнёт в качестве лидера группы H и имеет отличные шансы укрепить свои позиции — ранее у россиян не возникало проблем с тем, чтобы обыграть мальтийцев.
«Фонбет» заявил о безоговорочной поддержке нашей национальной команды, а также всех её преданных болельщиков, и специально для них предложил самый высокий коэффициент на победу над Мальтой. Кроме того, клиентов компании ждёт обширная и разнообразная линия. Можно заключить пари на то, кто из футболистов сборной России отметится дублем, какой ногой будет забит дебютный гол в игре, а также, отличится ли кто-то из динамовской связки Захарян-Тюкавин.
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