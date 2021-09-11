«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Ремейк финала Кубка России, который прошёл в мае в Нижнем Новгороде. Мы помним, что тогда «Локомотив» на классе обыграл «Крылья» — 3:1. Но в первом тайме «Крылья» доставили немало неприятностей команде Марко Николича. Забили самарцы прекрасный гол, могли забить ещё. Но опыта не хватило.



Сейчас потихонечку «Крылья» выправляют ситуацию в таблице. Три тура подряд они не проигрывают. Семь очков набрано — две победы кряду, также была ничья в Казани. Пока только в одном матче Самара не забивала — в домашней игре с московским «Спартаком». «Локомотиву» придётся очень непросто. Если посмотреть на статистику игр команд, то в последних четырёх матчах «Крылья» неизменно «Локомотиву» забивали. Думаю, что и сейчас получится. У «Крыльев» не так много футболистов уезжало в национальные сборные. А вот у «Локомотива» как раз много. И у самарцев будут шансы, резервы и ресурсы, чтобы огорчить команду Николича.



Но и «Локомотив», как мы понимаем, обладает боеспособной группой атаки. Появились интересные новички. Тот же Бека-Бека, Керк, отметившийся голевой передачей в контрольной встрече. Здесь вполне может быть обмен забитыми мячами. Поэтому «обе забьют» за 1.87», — сказал Генич.