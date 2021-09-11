«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Салавата» с форой (-1.5) за 1.98.

«Этот матч интересен ещё и потому, что для гостей он, как всегда, будет носить сверхпринципиальный межреспубликанский характер, тогда как для хозяев при живом «Ак Барсе» является достаточно проходной игрой, в которой, впрочем, не рекомендуется проигрывать, а то кое-где могут нехорошо подумать.



А ещё мы имеем противостояние лидеров как Восточной конференции, так в целом и чемпионата КХЛ, не проигравших ещё ни единого матча. При этом уфимцы провели на одну игру больше, успев поиграть и на выезде, и дома, а для «Нефтехимика» выездная жизнь только начинается.



Как известно, элитным командам любой лиги, в том числе и нашей, в принципе по барабану, где играть – в гостях или дома. Чего не скажешь о середняках и аутсайдерах, для которых шестой игрок в лице болельщиков и родные стены очень нужны для максимального результата. Домашний «Нефтехимик» мы уже видели, и он нас приятно удивил, хоть и заведомо более сильных соперников у него пока ещё не было. «Салават» играет так, как от него и ждали, а может, даже ждали чуть попозже, памятуя, что лидеры не рвут постромки со старта сезона.



Таким образом, нам предстоит впервые в этом сезоне увидеть гостевой вариант «Нефтехимика», и он точно не будет таким же сильным, как и домашний. По идее, этого уже достаточно, чтобы спрогнозировать итоговый результат. Поскольку «Салавату» в этом матче проигрывать в принципе можно, но лучше этого не делать, то он не проиграет. Хватит ли уфимцам основного времени для двух очков? На мой взгляд, вполне. Вряд ли победа хозяев будет слишком убедительной, но на две-три шайбы больше «юлаевцы» забросить должны.



И да, это будет достаточно скучный матч с заведомо предсказуемым результатом», — сказал Лебедев.