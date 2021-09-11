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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: обе команды забьют за 1.96.

«За москвичей выступает лучший бомбардир чемпионата России. У Фёдора Смолова шесть голов в шести стартовых турах. Он находится в отличной форме, постоянно отмечается результативными действиями. В играх за сборную он доказал высокий уровень, отдав две голевые передачи во встрече с Кипром и забив команде Мальты.

В гол хозяев я верю. «Крылья Советов» играют достаточно результативно. И сами забивают, и другим дают. Поэтому здесь, на мой взгляд, вполне возможен результативный поединок.

Исходя из этого, ставлю на то, что обе забьют», — сказал Роман Гутцайт.

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