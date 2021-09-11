«Лестер» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.06.

«11 сентября в рамках четвертого тура АПЛ «Лестер» на своём стадионе «Кинг Пауэр» будет принимать действующего чемпиона страны «Манчестер Сити».



Обе команды набрали после трёх туров по шесть очков, они соседствуют в турнирной таблице. «Манчестер» занимает седьмое место, опережая идущий девятым «Лестер» лишь по лучшей разности забитых и пропущенных.



Проиграв в первом туре «Тоттенхэму» 0:1, в последующих двух турах «Сити» разгромил вернувшийся в элиту «Норвич» и переживающий кризис «Арсенал» с одинаковым счетом 5:0.



«Лестер» на старте дома вырвал победу у «Вулверхэмптона» 1:0. Затем команда потерпела сокрушительное фиаско от «Вест Хэма» 1:4, потеряв при этом своего форварда Переса. На выезде «Лестер» сумел одолеть «Норвич» 2:1.



Если говорить о «горожанах», то для них это будет второй матч с очень серьёзным соперником. Напомню, что «Лестер» и «Сити» уже встречались на старте сезона 7 августа, когда оспаривали Суперкубок Англии. Тогда команда Брендана Роджерса одолела чемпиона 1:0. Решающий гол с пенальти забил Ихеаначо.



Нужно сказать, что в двух предыдущих сезонах «Лестер» неизменно проигрывал на своём поле «Ман Сити». 0:2 в апреле нынешнего года и 0:1 в феврале прошлого. На «Кинг Пауэр» в последний раз «лисы» выигрывали у «горожан» Гвардиолы в декабре 2018 года со счётом 2:1.



Думаю, что и на этот раз победу одержит «Сити». Принимая во внимание ошибки «Лестера» в обороне, напомню о том, что под вопросом участие в мачте из-за травм Эванса, Вестергора, Рикарду и Бертранда. Ставлю на победу «Ман Сити» с форой (-1)».