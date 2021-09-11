«Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, дал прогноз на матч 3-го тура Серии А «Аталанта» — «Фиорентина».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.80.

«Невероятно интересная игра. Если бы в прошлом году мы говорили о соперничестве этих команд, то отметили бы, что «Атланта» — это невероятный фаворит. Серьёзное доминирование, победа, и, возможно, с разгромным счётом.



В этом чемпионате такой заход делать не буду. «Аталанта» при всей крутости методики Гасперини в этом сезоне своего максимума не показывает. Очень тяжёлые игры, тяжёлые результаты. Можно вспомнить и первый тур, когда с большим трудом удалось переиграть соперника в самой концовке.



Что касается «Фиорентины», то это новая эра для команды, если хотите — ренессанс. Во Флоренции очень надеются, что так и получится. Новый молодой итальянский тренер. Неплохие приобретения. Состав крепкий, плотный. Серб Влахович, который в прошлом сезоне забил больше 20 голов, прогрессирует. Его не продали.



Кажется, что «Фиорентина», даже при отсутствии на поле Кокорина, способна побороться если не за еврокубки, то быть где-то близко к еврокубковой зоне. В первых турах чемпионата «Фиорентина» показала, что новая тренерская мысль еще не осела в головах у игроков, но в целом получается очень неплохо. Есть положительные результаты.



Я не буду в этом матче склоняться в сторону «Аталанты», а поставлю на результативность. С каждой из сторон есть игроки, которые способны давать результат. Пускай будет так — обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча. Немного авантюрный прогноз, но мне кажется, что матч получится результативным».