Новак Джокович — Даниил Медведев, финал US Open: смотреть онлайн, прямой эфир матча
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10 сентября россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович сыграют в финальном матче Открытого чемпионата США. Начало — в 23:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport 1. С 23:55 мск игру начнёт транслировать «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Медведева можно поставить за 3.05.
Эта встреча станет исторической. Либо Медведев впервые в карьере возьмёт титул «Большого шлема», либо Джокович побьёт рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу побед на мэйджорах, а также соберёт календарный «Большой шлем». Ранее в 2021 году серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
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