«Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Аталанта» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3 за 1.74.



«Матч «Вильярреала» в этом туре перенесли. А «Аталанта», как мы видели, проиграла дома «Фиорентине» (1:2). У «Аталанты» сейчас очень большие проблемы с доставкой мяча вперёд и организацией моментов. Повезло в первом туре с «Торино», когда на последних секундах забили победный мяч. Потом ничего не забили дома «Болонье». Да и с «Фиорентиной» мы увидели, что нет тех хороших качеств, которые были у команды в последних сезонах. Добрать кондиции команда не может. Включая и Миранчука.



«Вильярреал» может сыграть качественно в обороне. У него до паузы был матч с «Атлетико», где два мяча пропустили, а должны были гораздо больше. Был товарищеский матч с «Брагой», где пропустили три. Но это Лига чемпионов, домашняя игра. Зная, как Эмери к таким быстробегущим соперникам относится, скорее всего, «Вильярреал» в открытую играть не будет.



Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей». Команды сведут риск к минимуму, будут ловить друг друга на контратаках, стандартах, на ошибках», — сказал Генич.

Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — на сайте Betassist.