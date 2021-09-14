«Янг Бойз» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Швейцарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.15.



«Пчелы» прошли тяжелую квалификацию и обыграли в решающей стадии «Ференцварош» (3:2 и 3:2), абсолютно заслуженно попав в групповую стадию. В последней игре они одолели с крупным счетом «Цюрих» (4:0). Единственная проблема — в лазарете находится сразу семь игроков.



На мой взгляд, забраться высоко в Лиге Чемпионов у коллектива не получится. Всё-таки будем объективны — швейцарский клуб совсем другого уровня нежели большинство участников, так тут ещё и лидеры сыграть не могут.



«Красные дьяволы» активно поработали на трансферном рынке и подписали Санчо с Роналду. Эта связка уже принесла плоды — со счетом 4:1 в предыдущем туре АПЛ был уничтожен «Ньюкасл». Более того, манкунианцы успели за четыре тура забить 11 раз и расположиться на первой строчке.



По моему мнению, с возвращением Криштиану Роналду в Манчестере все на эмоциональном подъеме. Уже за счет этого они могут сегодня крупно победить, не говоря уж про общее превосходство в классе», — сказал Павлюченко.