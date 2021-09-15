«Амур» — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.26.



«Амур» в этом чемпионате выглядит почти безнадежно. Пять матчей – пять поражений, и лишь одно взятое очко: когда хабаровчане в Балашихе дотянули до овертайма с «Авангардом», но все равно уступили (2:3).



И мы даже не берем игру в Хабаровске, когда московское «Динамо» разгромило «Амур» (6:2). Но даже «Сочи», который не кажется сильнее «Амура», громит его со счетом 4:0.

«Северсталь» — это малобюджетный клуб, которым ловко управляет Андрей Разин. Конечно, результаты Череповца оставляют желать лучшего. Но две победы в чемпионате уже одержаны – над «Адмиралом» дома (3:2 ОТ) и в гостях с «Сибирью» (4:2).



Причем «Северсталь» ставит перед собой амбициозные цели – пробиться в плей-офф, поэтому обязана собирать очки с «Амуром». А вот о чем мечтает Хабаровск – сказать трудно. На последнем матче на трибуне сидел местный губернатор Михаил Дегтярев. Если только он не накрутил руководство «Амура», то я не знаю, что вдохновит хабаровский клуб на первую победу в сезоне.



Я бы в этом матче взял кэф 2,26 на то, что «Северсталь» победит пусть даже в дополнительное время. Тут годятся даже буллиты, и я думаю, что на команде из Череповца не скажется акклиматизация. Они имеют хороший шанс на победу», — сказал Лысенков.