«Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бешикташ» — «Боруссия Дортмунд».



Ставка: победа «Боруссии» за 1.60.



«Боруссия» мощно начала сезон. Эрлинг Холанд на коне. «Дортмунд» — фаворит. Как правило, старт Лиги чемпионов для «шмелей» проходит тяжело. Неважно, они играют дома или в гостях.



Это случается каждый сезон. Такая традиция. Она даже не зависит от тренера.



Поэтому мне кажется, что «Боруссия» выиграет, а встреча будет верховой», — сказал Нагучев.