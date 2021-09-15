«Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бешикташ» — «Боруссия Дортмунд».
Ставка: победа «Боруссии» за 1.60.
«Боруссия» мощно начала сезон. Эрлинг Холанд на коне. «Дортмунд» — фаворит. Как правило, старт Лиги чемпионов для «шмелей» проходит тяжело. Неважно, они играют дома или в гостях.
Это случается каждый сезон. Такая традиция. Она даже не зависит от тренера.
Поэтому мне кажется, что «Боруссия» выиграет, а встреча будет верховой», — сказал Нагучев.
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