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«Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

«Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бешикташ» — «Боруссия Дортмунд».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.60.

«Боруссия» мощно начала сезон. Эрлинг Холанд на коне. «Дортмунд» — фаворит. Как правило, старт Лиги чемпионов для «шмелей» проходит тяжело. Неважно, они играют дома или в гостях.

Это случается каждый сезон. Такая традиция. Она даже не зависит от тренера.

Поэтому мне кажется, что «Боруссия» выиграет, а встреча будет верховой», — сказал Нагучев.

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