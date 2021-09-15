«Шериф» — «Шахтёр»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов 15 сентября

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» – «Шахтёр».



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.88.



«В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сразятся «Шериф» и «Шахтер». В этом противостоянии мы увидим дебютанта ЛЧ. Молдавский клуб смог в квалификации выбить не абы кого, а «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб. Так что уже можно судить о боевом настрое этой команды.



К «Шерифу» в гости приезжает достаточно опытный еврокубковый боец. Донецкая команда сейчас показывает очень неплохой футбол. Она также по праву вышла в групповой этап. Были и у неё в квалификации тяжёлые соперники, тот же «Монако».



Примечательно, что «Шахтер» попал снова почти в ту же самую группу, что и год назад. Ему снова попались мадридский «Реал» и «Интер». Правда, третьим соперником у украинцев тогда была достаточно сильная гладбахская «Боруссия». «Шериф» пока, думаю, не находится на том же уровне, что и клуб из Бундеслиги.



Но тяжелая группа снова предполагает то, что необходимо набирать очки в каждом матче, особенно с самым слабым противником в группе. «Шерифу» будет тяжело сдерживать эту бразильскую армаду у «горняков».



Опыт у «Шахтера» большой – только за счёт него он может побороть своего сверхмотивированного соперника. К слову, «Шериф» уже успел продать одного из своих основных форвардов. Так что немного легче будет «горнякам» в этом матче.



Мой вариант ставки здесь – победа «Шахтера». Думаю, команда Де Дзерби справится с соперником достаточно спокойно», — сказал Калиниченко.