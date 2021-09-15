«Атлетико» — «Порту»: ставка Александра Мостового на матч группы В Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Порту».



Ставка: ничья или победа «Атлетико» в один мяч за 2.15.



«Атлетико» сумел в минувшем сезоне обойти «Реал» и «Барселону», что принесло титул чемпиона Испании. Мадрид оторвался всего на два балла, чего хватило для того, чтобы получить титул спустя десять долгих лет ожидания. В новом сезоне «матрасники» добыли три победы и ничью, что принесло 10 очков, как и у лидеров.



«Порту» уступил титул чемпиона «Спортингу», отпустив его на пять турнирных баллов. После пяти туров текущего сезона «драконы» идут без поражений – три успешных поединка и две ничьи принесли 11 очков, что на четыре меньше, чем у лидера. Примечательно, что показатели сине-белых абсолютно идентичны показателям действующего чемпиона.



«Атлетико» выдал фантастический матч в последнем туре Примеры. «Порту» похож по стилю игры с сегодняшним противником, и не могу исключать мирный исход.



Я считаю, что на «Ванда Метрополитано» всё может пойти по самому нереальному сценарию, но всё же я отдам небольшой перевес Диего Симеоне.



Предполагаю минимальный успех хозяев или ничью. Моя ставка – ничья или победа «Атлетико» в один мяч», — сказал Мостовой.