«Кайрат» — «Омония»: прогноз Чумы Анене на матч Лиги конференций

Бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч группового этапа Лиги конференций УЕФА «Кайрат» – «Омония».

Ставка: победа «Кайрата» за 2.07.



«Предстоящая игра очень важна с точки зрения установления стандартов и обеспечения хорошего старта «Кайрата» в групповом турнире Лиги конференций УЕФА. Согласен с тем, что это будет тяжёлым делом для казахстанской команды, потому что она впервые участвует в турнирах такого рода.



Первый матч на своём стадионе станет преимуществом для «Кайрата». Думаю, точно так же дело будет обстоять и с «Омонией». Не знаю, как отразится на хозяевах то обстоятельство, что стадион, ввиду всем понятных причин, будет неполным. Конечно, было бы лучше, чтобы пришли все желающие посмотреть матч болельщики, но кайратовцы всё равно будут нацелены на победу.



Не особо ориентируюсь в уровне этой группы, но если такие команды, как «Омония», будут основными соперниками, с которыми столкнётся «Кайрат», то у него хорошие шансы на выход из группы. Думаю, «Кайрат» выиграет в предстоящем матче со счётом 2:1», — сказал Анене.