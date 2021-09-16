«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Трактор».



Ставка: ничья за 4.10.

«Этот матч кажется наиболее простым для прогноза среди всех семи встреч игрового дня. Таковым он видится потому, что налицо противоположная динамика движения команд по сезону. «Нефтехимик» отлично стартовал, обыграв поочерёдно трёх соперников своего уровня, но дважды уступил, когда соперник оказывался серьёзнее. «Трактор», наоборот, начал ни шатко, ни валко, но теперь разогнался и имеет активную серию из трёх побед. Причём, что немаловажно, суровые челябинцы набирали очки во всех матчах текущего сезона.



Добавим сюда тот факт, что матч пройдет на «поляне» команды, которая выглядит чуть слабее, и это ещё больше подравняет игру. Добавим сюда совсем невесомое преимущество «Трактора» в статистике личных встреч. В общем, всё говорит за то, что искры полетят и преимущество победителя будет мало того, что минимальным, но, скорее всего, ещё и за пределами основного времени.

Да, пожалуй, ничья будет наиболее вероятным результатом, поскольку соперники сейчас достойны друг друга. Но, поскольку «Трактор», что называется, «по косвенным уликам» выглядит чуть более основательным, второе очко наберёт, скорее всего, именно он.



Но при этом результате обидно и досадно не будет никому», — сказал Лебедев.