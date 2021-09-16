«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.10.



«Армейцы влетели дома «Барысу». Как-то странно влетели, пропустив целых шесть шайб, что на красно-синих совсем непохоже. Правда, последнюю они пропустили в пустые ворота, но и пять шайб на своем льду явно выглядят перебором.



Впрочем, такой перебор ничуть не облегчает судьбу «Спартака», а скорее, усложняет ее. Потому что «разбор полетов» после предыдущего матча точно был, и даже если Сергей Федоров привычно соблюдал олимпийское спокойствие, то и без него в тренерском штабе есть кому напихать «по самые помидоры». То есть ЦСКА будет злее обычного, он и так-то добрым не бывает, особенно в дерби, а уж тут… Держитесь, красно-белые, вас, похоже будут рвать на ветошь.



Теперь плавно перейдем к тем, кого будут рвать на ветошь? Они-то позволят это сделать? В принципе по текущему состоянию, скорее, видится вариант, при котором ждать чего-то феерического от дерби не следует. Упертости будет много, взаимного «бодания» еще больше, а вот водопада из заброшенных шайб – вряд ли.



При таких раскладах наиболее вероятной выглядит победа ЦСКА «на тоненького». Вполне возможно, даже за пределами основного времени, тем более что в последнее время там, за этими самыми пределами, завершается каждый третий междусобойчик. ЦСКА пока не в той форме, чтобы проезжать по «Спартаку» асфальтоукладчиком, а красно-белые, в свою очередь, выглядят весьма прилично. Вот и получается ничья в основное время, а уже в дополнительное пусть второе очко наберут спартаковцы. Потому что ЦСКА свое еще возьмет, а красно-белым этого самого очка в конце «регулярки» вполне может и не хватить», — сказал Лебедев.