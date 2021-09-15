«Спартак» — ЦСКА. Без Игоря Никитина доминирование армейцев в дерби прекратится?

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Спартака» оценён экспертами в 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 16 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА Москва (16.09.2021)

На календаре красуется середина сентября, а это значит, что в Континентальной хоккейной лиге набирает обороты новый сезон. На 16 сентября запланировано сразу семь матчей. Дерби — это всегда интересно, а уж московское — особенно. В четверг на своём льду «Спартак» будет принимать ЦСКА. Начало — в 19:30 мск.

Представители Западной конференции после шести матчей расположились на втором и четвёртом местах в турнирной таблице соответственно. Оба имеют в своём распоряжении по восемь очков. Плотность таблицы, как видно, сейчас высока. Да, сыграно ещё не так много, но борьба уже кипит.



Красно-белые здорово стартовали, в трёхматчевой домашней серии добыли три победы с общим счётом 10:4. Первая выездная игра с «Салаватом Юлаевым» (1:2) сложилась менее приятно — проиграли лидеру таблицы с близким счётом. Но быстро вернулись в колею, одержав громкую победу в Казахстане над местным «Барысом» (4:1).



Доминировали на площадке практически всё время, что закономерно отразилось на табло. А единственный гол «барсов» в середине второго периода на игру не повлиял. Тогда не очень удачно сыграл голкипер гостей Алексей Красиков, пропустил с острого угла. Но на общекомандном настроении это всё равно не сказалось.

Однако в последней игре дома со СКА (0:2) хорошего настроения было мало. Первый период соперники друг к другу присматривались, а основные события пришлись на вторую двадцатиминутку. Подкосила красно-белых грубая ошибка собственного защитника. На 23-й минуте он упал и подарил шайбу сопернику, который был беспощаден.



Под конец второго периода петербуржцы снова наказали «Спартак», на этот раз реализовав большинство. Попытки спастись хозяева не оставили, но, как ни старались, забить не сумели. Реализация подвела. Хотя в целом сыграли не так плохо. Строго говоря, смотрелись ничуть не хуже, но индивидуальные ошибки и поймавший кураж Ларс Юханссон перевесили.

ЦСКА Сергея Фёдорова после разгромного поражения от «Авангарда» выдал серию из четырёх побед с общим счётом 12:5, три из которых — в основное время. Лишь с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) пришлось проводить овертайм. Бодрый ход затормозила последняя домашняя игра с «Барысом» (3:6). Встреча получилась яркой, но провальной для хозяев.



На 11-й минуте армейцы реализовали большинство, а ещё через две минуты удвоили преимущество. Гости сразу же поменяли вратаря — сработало! В середине второго периода отыграли одну шайбу, а в дебюте третьего всего за 108 секунд забросили ещё три, перевернув ход встречи. Удаления и непонятная игра на собственном пятачке стоили ЦСКА победы.



В итоге получается следующее. Обе команды под руководством обновлённого тренерского штаба выглядят лучше ожидаемого. Проиграли по два раза, но и побеждали, в общем, по делу. Грубые ошибки, ненужные удаления и потери у своих ворот сейчас имеют место быть и влияют на результат. Но мы бы ждать парада голов не стали.



Во-первых, в дерби позволить себе даже минутную расслабленность нельзя. Во-вторых, красно-белые в обороне смотрятся очень прилично: пропускают всего по полторы шайбы в среднем за игру. Красиков хорошо начал сезон. Да и хоккеисты ЦСКА после шести оплеух от казахстанцев наверняка сделают выводы.

Пытаться предугадать исход мы бы не стали, всё-таки армейцы сейчас далеки от состояния прошлого сезона, а красно-белые повадились удивлять. Вполне можно проверить тотал меньше 4.5 шайбы. Тем более что коэффициент привлекательный — 1.90. Ждём упорный матч с небольшим количеством голов.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 сентября 2021 года

Обе команды с новыми тренерскими штабами смотрятся лучше ожидаемого, но игра в неравных составах и ошибки в своей зоне покоя пока не дают ни тем, ни другим. «Спартак» пропускает реже и забивает исправно, но и в ЦСКА наверняка состоялся разбор полётов после провального третьего периода с «Барысом». Ждём равное дерби с близким счётом и скромной результативностью.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайб за 1.90.