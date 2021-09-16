«Локомотив» — «Марсель»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре Лиги Европы

Сегодня, 16 сентября, в 19:45 по московскому времени начнётся матч группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем». Кто начнёт турнир с победы? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



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