«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.75.



«У соперников по предстоящему матчу разнонаправленная динамика движения по сезону. Причём разнонаправленная строго: у «Автомобилиста» действующая серия из четырёх побед, у «Авангарда» — аналогичная, но из трёх поражений. Но больше всего в игре действующих чемпионов волнует тот факт, что в Магнитогорске они уступили четырежды (повторяю – четырежды!), ведя в счёте. Возникло ощущение, что когда «Магнитка» сравняла счёт в четвертый раз, «Авангард» бросил играть, сочтя это безнадёжным занятием. А еще показалось, что на заключительную двадцатиминутку «ястребов» банально стало не хватать.



Стало ли их не хватать вообще или только в сравнении с «Магниткой», которая на глазах своей публики, конечно, дала стране угля, – нам предстоит понять в Екатеринбурге. Рановато для того, чтобы подыхать в концовке, пока ещё все должны летать, не чуя под собой ног.



А ведь статистика личных встреч особых преференций «ястребам» не выдаёт. Если убрать из неё результаты последнего четвертьфинала, то там и вовсе всё станет близко и «на тоненького». Причём выездные матчи даются «Авангарду» ох как тяжело, да и дома их «Автомобилист» нередко поколачивал.



В общем, всё на стороне хозяев, но в данном контексте меня это больше всего и напрягает. Потому что «Авангард» у нас команда контрастов, и мощнее всего она взбрыкивает будучи приставленной лбом к стенке, когда всё против неё. Вот сейчас практически всё против «Авангарда», начиная от динамики и заканчивая статистикой. А значит, пришло время «ястребам» завершать нынешнюю препаскудную серию и начинать другую, победную.



Победа «Авангарда», быть может, не совсем логичная, зато в основное время и с парой шайб в запасе», — сказал Лебедев.