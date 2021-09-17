«Сельта» — «Кадис»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Примеры

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин сделал прогноз на стартовый матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» — «Кадис».



Ставка: победа «Кадиса» по проценту владения мячом с форой (+43) за 1.87.



«Признаться, я очень сильно удивлён, что букмекерские аналитики выкатили в сторону «Сельты» столь огромную фору по владению мячом. Безусловно, хозяева поля будут контролировать ход игры, но на такое тотальное превосходство я всё-таки не рассчитываю. Ведь даже расклад 70% на 30% означает выигрыш плюсовой форы в пользу гостей. Для победы минусовой форы хозяев необходимо соотношение 72% на 28% и более.



Давайте посмотрим историю личных встреч. В декабре 2020 года «Сельта» легко победила со счётом 4-0, а владение мячом составило 61,2% на 28,8%. Смотреть совсем старые матчи нет никакого смысла, так как составы с тех далёких пор изменились принципиально.



Я предлагаю взглянуть вот на какой момент. А были ли в прошлом сезоне у «Сельты» домашние матчи, чтобы она хоть кого-то превзошла по владению мячом с соотношением 72% на 28% или выше? Таких не набралось. Максимальный перевес зафиксировали в ноябре 2020 года с «Гранадой»: 67,6% на 32,4%. Ещё есть две встречи, где по владению мячом удавалось пробить фору в (-32) пункта. А вот у «Кадиса» в прошлом сезоне бывали матчи, где они целиком и полностью отдавали мяч хозяевам поля. Однако именно «Сельта» на роль тотально доминирующей команды всё-таки не дотягивает», — сказал Чаплыгин.