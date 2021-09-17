«Сассуоло» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на игру Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Торино».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.



«Тур чемпионата Италии открывается матчем «Сассуоло» — «Торино». У этих команд есть схожие черты — оба коллектива начали этот сезон с новыми главными тренерами, и чувствуется, что пока не все процессы проходят с лёгкостью. Если мы говорим о хозяевах, то, конечно же, необходимо помнить о кадровых потерях — ушли Локателли и Капуто, а это футболисты, которые во многом определяли игровой облик «Сассуоло». Плюс, повторюсь, смена Де Дзерби на Дионизи. Это объясняет некоторое торможение в первых турах — обыграть удалось лишь «Верону». Слегка удивило отсутствие голов в игре с «Сампдорией», но, кажется, этот клуб по-прежнему стремится к результативному футболу.



«Торино» также начал чемпионат не очень удачно, но, зная о том факте, что там теперь работает Иван Юрич, мы вполне можем рассчитывать на интересный футбол. И надо сказать, что в той же игре с «Аталантой», пускай и проигранной, туринцы были весьма хороши. Также стоит отметить тот факт, что, уступив сильным «Аталанте» и «Фиорентине», подопечные Юрича смогли забить. Думаю, с обороной «Сассуоло» тоже справятся. В общем, и те и другие готовы атаковать.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Аксёнов.