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«Ахмат» — «Краснодар»: где покажут матч РПЛ, во сколько начало, какой канал

«Ахмат» — «Краснодар»: где покажут матч РПЛ, во сколько начало, какой канал
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18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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