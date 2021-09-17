«Ахмат» — «Краснодар». Матвея Сафонова ждёт большое испытание в Грозном

18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 18 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» (18.09.2021)

Сентябрь благополучно перевалил за экватор, а в еврокубках стартовал групповой этап. Представители России тоже выступали, но комментировать результаты особо не хочется. Без лишних слов возвращаемся на внутреннюю арену. На 18 сентября в Российской Премьер-Лиге запланировано три матча. В Грозном местный «Ахмат» будет принимать «Краснодар».

Грозненцы продолжают чередовать победы и поражения. Удалось исправиться за провал с московским ЦСКА (0:2) — перед сентябрьской международной паузой на своём поле заслуженно обыграли тульский «Арсенал» (2:1). Забили победный гол уже на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Тренерский штаб угадал с заменой.



Однако запланированный перерыв на пользу не пошёл. Подопечные Андрея Талалаева гостили у петербургского «Зенита» и уступили со счётом 1:3. Понятно, что не каждому дано побеждать в Санкт-Петербурге, но как минимум по ударам в сторону ворот гости тогда не уступили (19-18). Второй тайм явно удался, но не хватило реализации.



Теперь у «Ахмата» четыре поражения в семи турах при трёх победах. В активе девять очков и 10-е место, но пока что плотность таблицы чемпионата России высокая. От идущего шестым «Нижнего Новгорода» грозненский клуб отделяет всего лишь два пункта, а отрыв от зоны вылета составляет четыре. Положение может измениться буквально за пару туров.

Появление опытного Виктора Гончаренко и внушительная летняя трансферная кампания явно взбодрили «Краснодар», однако со стабильностью пока проблемы. За семь матчей набрано ровно 10 очков. Этого достаточно только для того, чтобы застрять в середине турнирной таблицы. До группы лидеров не хватает как минимум четырёх пунктов, а «Зенит» оторвался на все семь.



На перерыв «быки» ушли в хорошем настроении, дома обыграли одного из прямых конкурентов в борьбе за выход в еврокубки — казанский «Рубин» (2:0). Запал сохранился и на первую сентябрьскую игру, но на выезде с «Ростовом» пришлось довольствоваться лишь ничейным результатом — 1:1. А ведь ростовчане сейчас не блещут.

Справедливости ради стоит отметить, что в первом тайме краснодарцам откровенно не везло. Сначала мяч в свои ворота срезал Урош Спаич, затем красную карточку получил Гжегож Крыховяк, после был заменён из-за повреждения лидер атаки Джон Кордоба. Вдобавок ко всему на 42-й минуте Реми Кабелла не сумел реализовать пенальти.



Впрочем, гости сумели спастись от поражения. Здорово себя показал Эдуард Сперцян, которому пришлось выйти на замену. На 65-й минуте молодой полузащитник ворвался в штрафную площадь ростовчан и замкнул умную передачу Алексея Ионова. Встреча действительно получилась тяжёлой, а теперь команде предстоит ещё один непростой выезд.



Краснодарские болельщики наверняка помнят кошмарные 0:5 от «Ахмата» в прошлом сезоне. Правда, было это при Мураде Мусаеве, а Виктор Гончаренко заявил, что постарается найти Крыховяку замену в центре поля. То есть подготовка к грозненскому клубу обещает быть на должном уровне. За очки «Краснодар» зацепиться наверняка сможет.

Однако с обороной у клуба сейчас откровенные проблемы. Матвей Сафонов, конечно, старается выручать, но иногда беда приходит откуда не ждёшь. Грозненцы же за семь туров не забили только в ворота Игоря Акинфеева. Скорее всего, лишь потому, что играли полтора тайма в меньшинстве. Так что сейчас ставка «обе забьют» за 1.69 выглядит интересно. В центре обороны у южан по-прежнему проблемы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 18 сентября 2021 года

«Краснодар» с приходом Виктора Гончаренко, конечно, взбодрился, но до топ-3 РПЛ пока далеко. Во многом — из-за плохой игры в обороне. Вряд ли Матвею Сафонову удастся сохранить ворота нетронутыми и в Грозном. Всё же «Ахмат» за семь игр не сумел пробить одного лишь Игоря Акинфеева. Да и то в той встрече долго играл в меньшинстве.

Ставка: обе забьют за 1.69.