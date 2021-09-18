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«Крылья Советов» — «Ростов»: какой канал покажет, смотреть онлайн, прямая трансляция матча

«Крылья Советов» — «Ростов»: какой канал покажет, смотреть онлайн, прямая трансляция матча
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18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в городе Самара. Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Ростова» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики не уверены, что матч «Крылья Советов» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева поля, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

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