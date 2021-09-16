«Крылья Советов» — «Ростов». Мудрый Юрий Сёмин закроет атаку самарцев

18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Крыльям Советов»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Ростова» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 18 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Крылья Советов» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (18.09.2021)

В середине недели стартовал очередной розыгрыш группового этапа еврокубков. «Зенит» и «Спартак» проиграли со счётом 0:1, хотя сделали это по-разному. Может, хотя бы восьмой тур чемпионата России поможет отвлечься? Программа откроется в субботу, 18 сентября, тремя встречами. В Самаре местные «Крылья Советов» будут принимать «Ростов».

На футбольном поле оппоненты давно не пересекались, поскольку самарцы в прошлом сезоне шумели в ФНЛ. Но всё же стоит отметить, что за пять последних очных встреч на двоих было забито лишь три мяча. Причём «крылышки» потерпели всего лишь одно поражение (да и то — в 2016 году) при двух победах и двух ничьих.

Однако понятно, что с тех пор воды утекло слишком много. Принципиальным образом отличаются теперь и тренерский штаб, и подбор игроков, и футбольная философия обоих клубов. Вряд ли стоит делать серьёзные выводы только лишь из одной статистики противостояния. Хотя кое-что всё-таки остаётся без изменений.

Дело в том, что самарцы и ростовчане в нынешнем розыгрыше РПЛ результативностью тоже не блещут. Лишь в трёх из семи матчей с участием «Ростова» было забито больше двух мячей. У «Крыльев Советов» ситуация не лучше. Они отличись всего шесть раз в семи турах, что является вторым с конца показателем. Меньше забил только «Урал» (два гола).

И ведь нельзя сказать, что подопечные Игоря Осинькина испытывают колоссальные проблемы с созиданием и редко переходят середину поля. Вовсе нет. Играют бойко, моменты создают. Постоянно чего-то не хватает. То сделают героем вратаря, то смажут из убойной позиции, то вмешается офсайд.

При этом с формой у команд тоже проблемы. Жёлто-синие по-прежнему ищут себя после отставки Валерия Карпина. Да и с нынешним тренером сборной России они после зимней паузы не впечатляли. Сейчас вовсе располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав всего шесть очков.

Конечно, немного прибавили после назначения Юрия Сёмина на пост главного тренера, но серьёзный шаг вперёд пока так и не сделали. У опытного специалиста на новом месте одна победа и три ничьи в пяти матчах. Ничего критичного, но и весомых поводов для прогресса пока тоже не видно.

В активе «крылышек» семь очков и 11-е место. Во многом благодаря победам в последних турах: удалось забрать шесть максимально возможных очков с «Сочи» (1:0) и «Уфой» (2:1). Но это было до сентябрьской международной паузы. Продлить удачную для себя серию не смогли, проиграв на прошлых выходных «Локомотиву» всухую (0:2). Хотя мячом владели исправно, моменты имели.

Очная встреча обновлённых «Крыльев Советов» и «Ростова», судя по всему, обещает получиться скупой на голы. На двоих соперники провели уже 14 матчей в РПЛ, а забить удалось всего 14 голов. Тотал меньше выглядит логично, хотя коэффициент на любителя. Ещё один любопытный вариант — ничья за 3.40. Очки сейчас нужны и тем и другим. А при Сёмине дончане удивительно миролюбивы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 18 сентября 2021 года

«Ростов» и «Крылья Советов» находятся в шаге от зоны вылета, поэтому очки нужны обеим сторонам. Практика показывает, что в таких случаях зачастую случается ничья. Никто не форсирует события и не раскрывается понапрасну. С момента последней очной встречи много воды утекло, но, судя по всему, нас снова ожидают долгие 90 минут со скромной результативностью. 0:0 или 1:1 вполне вероятны.

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.

Ставка 2: ничья за 3.40.