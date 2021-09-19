«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби в чемпионате Англии

Известный спортивный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Завершается пятый тур АПЛ очередным лондонским дерби. 19 сентября «Тоттенхэм» на своём стадионе, который получил архитектурную награду за прекрасный проект, будет принимать «Челси».



После четырёх туров «Тоттенхэм» занимает седьмое место с девятью очками: три победы, одно поражение. Разность забитых и пропущенных — 3:3. «Челси» идёт на втором-третьем местах, разделяя их с «Ливерпулем», с которым у него абсолютно равные показатели: три победы и одна ничья. Мячи у обеих команд 9:1.



«Тоттенхэм» лихо начал сезон, одержав три победы подряд, правда, скромненько, все по 1:0. Однако в четвёртом туре в гостях он был больно бит «орлами», то есть «Кристал Пэлас» — 0:3.



За «шпоры» не выступал кореец Сон, отбывавший свой лазаретный отпуск. Он приехал с травмой из сборной. Ковидные карантинцы, как называли их в английской прессе, Давинсон Санчес и Кристиан Ромеро, судя по всему, с «Челси» сыграют. А вот лучший правый бэк Танганга не поможет из-за удаления с «Кристал Пэлас».



У «Челси» под вопросом участие Конте и Пулишича. У обоих травмирована лодыжка. Рис Джеймс свою дисквалификацию за удаление с «Ливерпулем» отбыл, на поле он может появиться.



«Тоттенхэм» не может выиграть у «Челси» в рамках АПЛ уже пять матчей подряд. Четыре поражения и одна ничья. В последний раз «шпоры» побеждали синих ещё в ноябре 2018 года на «Уэмбли», когда строили новый стадион «Тоттенхэм».



На сей раз сложно предугадать победителя. Можно себе представить, как будут мотивированы футболисты «Тоттенхэма», выходя на матч с «Челси» после катастрофы с «Пэлас». Лучше поставить на голы. Я выбираю ставку на то, что обе забьют», — сказал Елагин.