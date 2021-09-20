ЦСКА — «Спартак»: прогноз Ивана Млечного на дерби всея Руси

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак».



Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.87.



«Ну что же, главное дерби всея Руси ЦСКА — «Спартак». Давайте разбираться.



В «Спартаке» всё как обычно, уже даже понять, что делать — плакать или смеяться. Но смех этот в любом случае будет истеричным. Помимо ужасного старта красно-белых в Лиги Европы, мы видим и такую себе игру в чемпионате. Плюс сломался Зобнин, одно из немногих светлых пятен в команде, Крал уехал в Англию, так что в опорке будет бардак полнейший. «Спартак» стабильно пропускает практически в каждом матче, у команды нет абсолютно никаких ресурсов на игру на два фронта. Коллектив находится полностью в морально подавленном состоянии, и что-то мне подсказывает, что подобные сценарии за последние лет десять я видел уже несколько раз. В случае поражения «Спартака» в дерби нас, скорее всего, ждут отставка тренера и новая «песня» о новой команде. Правда, дерби-то уже состоит из команд, делящих между собой восьмое и девятое места.



Так что проблемы не только в «Спартаке», в ЦСКА их тоже навалом. Правда, армейцы действуют, отталкиваясь от своих ресурсов, и проиграли пока только лишь «Зениту» и «Динамо», причём в обоих матчах в целом смотрелись достаточно неплохо. Команда Березуцкого сейчас попросту свежей, на них ничего не давит, у них было больше времени на подготовку к этому дерби, да и плюс они играют дома. Роспотребнадзор разрешил 30% от вместимости стадиона, так что болельщики также будут гнать ЦСКА вперёд.



Отброшу все свои симпатии и предпочтения и буду прогнозировать, исключительно отталкиваясь от фактов. Я видел этот сценарий уже несколько раз. «Спартак» в таких дерби не выигрывает. Обычно красно-белые в таких матчах проигрывают, увольняют тренера — и всё начинается по новой. Так что мой прогноз на этот матч — победа ЦСКА с форой (0)», — сказал Млечный.