ЦСКА — «Спартак». И это главное дерби российского футбола?!

20 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.96. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 20 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.94, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (20.09.2021)

Красно-белые по-прежнему страдают. Приближается конец сентября, а настроение у болельщиков паршивое. Стабильно пропускающая оборона — дело привычное, но слабая атака разочаровывает. Позади десять официальных матчей, больше гола забили лишь однажды. 3:1 в родных стенах с «Химками». Хотя при Доменико Тедеско результативность была солидной.

Развить успех не смогли: в среду провалились в первом туре группового этапа Лиги Европы. 0:1 на своём поле от «Легии», самого слабого из всех конкурентов по квартету. Не то чтобы играли хуже поляков, но это слабое утешение. Вариантов не осталось: цепляться за очки с «Наполи» и «Лестером» или занимать четвёртое место в квартете.



В принципе, все уже привыкли, что в еврокубках у «Спартака» в последние годы кошмар. Поэтому три поражения из трёх возможных при разнице голов 0:5 огорчают, но не особенно удивляют. Другое дело, что в чемпионате России дела обстоят немногим лучше.



10 очков в семи играх, девятое место в турнирной таблице перед началом восьмого тура. Меньше подопечных Руя Витории за семь туров забили только три клуба. Это «Крылья Советов», «Химки» и «Урал». Теперь самое интересное: красно-белые в нынешнем сезоне добыли три победы.

Как раз над этими командами — «Крыльями Советов», «Химками» и «Уралом». Обе игры с претендентами на еврокубки обернулись поражениями — 0:1 от «Рубина» и 1:2 от «Сочи». Добавим сюда 1:1 с тульским «Арсеналом» и 1:2 от «Нижнего Новгорода». И вот что получается: с претендентами на титул ещё не встречались, а отставание от группы лидеров уже заметное.



У красно-синих расклад не сильно отличается. С важной поправкой — впервые за долгие годы остались без еврокубков. Казалось бы — можно готовиться в недельном цикле. Вот только лишнее время на восстановление и тренировочный процесс результата не даёт. Те же 10 очков в семи турах. «Спартак» опережают только по дополнительным показателям.



С одной стороны, ЦСКА проигрывает только претендентам на медали. Причём не безнадёжно, а с разницей в один мяч. Вспомним два дерби — с «Динамо» (1:2) и «Локомотивом» (1:2), а также выезд к «Зениту» (0:1). Будем откровенны: красно-белые сейчас находятся на уровень ниже всех этих команд.

А вот список клубов, с которыми набирали очки. Здесь «Уфа» (1:0), «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0), добавим ничью с тульским «Арсеналом» (2:2). Исключительно представители нижней части таблицы. В принципе, это довольно точная оценка состояния армейцев: стабильно берут очки с аутсайдерами, не справляются с топ-клубами.



Однако «Спартак» находится между этими категориями. И самое главное — тоже обыгрывает только аутсайдеров, а с соперниками страдает посильнее. Вот и выходит, что главное дерби страны превратилось в бой хромого со слепым. Две проблемные команды со слабым созиданием и постоянными ошибками в обороне.

Громкость имени сильно опережает уровень футбола. Причём с обеих сторон. А потому возникает устойчивое ощущение, что борьбы, эмоций и желания окажется гораздо больше, чем непосредственно качественной игры. Нет уверенности даже в высокой результативности.



У армейцев под вопросом находится участие Антона Заболотного, который имеет огромную важность при стандартных положениях. Создание моментов с игры подопечным Алексея Березуцкого даётся с колоссальным трудом. Разочаровывающий Соболев дисквалифицирован, а Ларссон по-прежнему не впечатляет. Контраст с предыдущим сезоном разительный. Понсе в порядке, Промес набирает форму. Только хватит ли их усилий?



Второй момент. Цена ошибки высока. В СМИ уже сообщали о возможном уходе Березуцкого и Витории. Пока эти слухи звучат довольно тихо, но после поражения в дерби ситуация рискует быстро измениться. В такой ситуации тренеры наверняка перестрахуются и сделают упор на оборону.



Найти сегодня фаворита в дерби — как найти чёрную кошку в тёмной комнате. При условии, что её там нет. Соперники нестабильны, чередуют добротные отрезки с провальными внутри одной встречи, регулярно ошибаются в обороне. То есть этот матч определит не сильнейшего из достойных, а слабейшего из кризисных.

На таком фоне логичнее всего ставить на ничью с прекрасным коэффициентом 3.70. Позади четверть сезона, а никого сильнее «Ростова», «Ахмата» и «Крыльев Советов» (при всём к ним уважении) столичные коллективы не обыгрывали. Отдать предпочтение одной из сторон можно только при очень большом желании. Из этого следует грустный вывод. Похоже, игра будет равна.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» 20 сентября 2021 года

Дерби докатилось до неприятной точки. Раньше оно выявляло сильнейшего. Теперь, похоже, определит того, чей кризис глубже. Соперники наскребли по 10 очков в семи матчах и застряли в середине таблицы. Игра бледная и нестабильная, ошибок в обороне много, очки набираются только с середняками и аутсайдерами. Отдать кому-то преимущество можно, но это будет подгонкой ответа под условия задачи. Потому — ничья. И вряд ли весёлая — 0:0 или 1:1.



Ставка: ничья за 3.80.