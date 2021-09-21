«Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Сассуоло».



Ставка: победа «Аталанты» и ТБ 2.5 за 2.00.



«Аталанта» не так хороша и ярка на старте сезона, как кому-то хотелось бы видеть, хотя игра на два фронта — это тяжело, особенно для клуба с ограниченными ресурсами. В Лиге чемпионов «Аталанта» сыграла с «Вильярреалом» (2:2), а в чемпионате добывает трудовые победы, но всё равно нет той игры, которую ждёшь от Гасперини.



«Сассуоло» сейчас явно не в порядке. Команда аномально мало для себя забивает. Всегда это была атакующая команда, но в последнем туре снова поражение со счётом 0:1 от «Торино». Такой счёт для «Сассуоло» почти непредставимый.



Думаю, что всё это должно закончиться. Не так давно мы уже ставили на «Сассуоло», в матче с «Ромой». Тогда команды не пробили суперверх, но сейчас что «Аталанта», что «Сассуоло» просто не могут не забить суммарно три мяча. Я такого представить просто не могу. Но на это дают маленький коэффициент. Надо что-то прибавить.



Хочу прибавить победу «Аталанты». «Аталанта» способна с её проблемами и усталостью обыграть «Сассуоло». Вот этот микс, а именно победа «Аталанты» и тотал матча больше 2.5 мяча нам дадут что-то приличное, коэффициент в районе двойки.



Предлагаю ставить именно на это, опираясь на чуйку и на общий опыт. Мне кажется, что пора уже «Сассуоло» забить и пора «Аталанте» забить много. Может быть, даже и больше двух мячей, почему бы и нет. Потенциал у «Аталанты» просто сумасшедший. Мы все это видели неоднократно, так что рано или поздно должно прорвать. П1 и тотал больше 2.5 мяча — мой выбор на эту встречу», — сказал Занозин.