«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» и ТМ 4.5 за 1.84.



«Знаете ли вы, сколько матчей подряд «Хетафе» не забивает в ворота «Атлетико»? Вот подумайте, сколько матчей подряд на протяжении многих лет одна команда не может забить другой? Аж 22 матча подряд.



Это рекордная серия в истории испанского футбола. За это время 9 раз «Атлетико» выиграл со счётом 2:0, пять раз со счётом 1:0, трижды со счётом 3:0. Один раз «Атлетико» победил со счётом 7:0, и ещё четыре матча завершились нулевыми ничьими.



В последний раз, когда «Хетафе» сумел забить в ворота «Атлетико», за мадридцев играл ещё Радамель Фалькао. Именно этот колумбийский тигр забил последний гол в ворота «Хетафе» в прошлом туре, выступая за «Райо Вальекано». Он выступает за «Райо Вальекано» под нетипичным для нападающего номером 3 в память о своём погибшем отце. Посмотрим, как Фалькао будет выступать за «Райо».



Что касается конкретно этого противостояния, то если команда не может забить в 22 матчах подряд, то едва ли она забьёт в 23-м матче. Скорее не забьёт, чем забьёт. Тем более что «Хетафе» ужасно начал чемпионат. После пяти туров в активе ноль очков.



Теперь по ставкам. Во-первых, можно поставить на то, что «Хетафе» не забьёт, перестраховавшись от ничьей 0:0. Можно взять и сухую победу «Атлетико». Можно взять просто победу «Атлетико». Но я же остановлюсь на ставке победа «Атлетико» при тотале меньше 4.5 мяча за 1.84.



Я всё же хочу подстраховаться на случай, если «Хетафе» вдруг эту потрясающую серию всё же прервёт, поэтому подойдёт победа «Атлетико» и со счётом 2:1, и 3:1. Именно поэтому я возьму не сухую победу «Атлетико», а победу при тотале меньше 4.5 мяча», — сказал Вишневский.