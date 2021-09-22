«Вильярреал» – «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Эльче» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Вильярреала» и ТМ 3.5 за 1.92.



«Пока у «Вильярреала» скупо идут дела в этом сезоне. Команда с большим трудом забивает. Из четырех сыгранных матчей у «Вильярреала» аж три по 0:0. И моменты с трудом создаются, и голы с трудом забиваются.



Здесь напротив «Эльче», который тоже не показывает сверхатакующий и результативный футбол. В последнем туре была ничья с «Леванте», до этого все-таки обыграли «Хетафе» на выезде 1:0. Но сейчас «Хетафе» все обыгрывают.



Все-таки «Вильярреалу» нужна победа — какая угодно, хромая, косая. Все-таки «Вильярреал» играет дома. Он чуть-чуть не дотянул до победы в Лиге чемпионов, когда играл с «Аталантой (2:2). Думаю, что здесь вполне подходящий соперник, чтобы команда Эмери одержала первую победу в чемпионате.



Мой прогноз — «победа «Вильярреала» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,92. Можно рассмотреть вариант поаккуратнее — «победа «Вильярреала» и тотал меньше 4,5 мяча» за 1,64», — сказал Генич.