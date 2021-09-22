«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.64.



«Оба тренера под серьёзным давлением. У Бруну Лаже как-то совсем всё не складывается в «Вулверхэмптоне»: 3 очка из 5 игр – это мало. Команда мало забивает, трижды закончила с одинаковым результатом 0:1.



Что касается Нуну Эшпириту Санту (который возвращается домой на «Молинью»), то мы видели, как его избил «Челси». Это было больно. Второй тайм поменял абсолютно всё.



Я думаю, что здесь тренерам очень важно не проиграть. Низы гоняют и те и другие. К тому же 3 последние игры между этими командами были низовыми. А когда команды встретились в этом сезоне в Премьер-лиге, то матч завершился со счётом 1:0. Думаю, что и здесь нас ждёт низовая игра», — сказал Казанский.