Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фонбет» – официальный партнёр «Салавата Юлаева»

«Фонбет» – официальный партнёр «Салавата Юлаева»
Комментарии

Букмекерская компания «Фонбет» продолжает собирать под свои знамена лучшие клубы страны. Букмекер объявил о подписании 4-летнего соглашения с «Салаватом Юлаевым». Логотип «Фонбет» появился на игровой форме двукратного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина, а также на «Уфа-Арене».

«Для нас было особенно важным подписать соглашение именно с уфимским клубом. Мало где так любят хоккей и так преданы своей команде, как в столице Башкортостана. «Салават Юлаев» – это настоящий знак качества. Гарантия зрелищного хоккея и верности победным традициям. Уфимские болельщики, которые сопровождают свою команду практически по всей географии КХЛ, заслуживают отдельных лестных слов. Мы вместе с клубом подготовим для них много различных активностей как на самой арене, так и в клубных социальных сетях. Следите за новостями», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.

«Мы рады подписанию долгосрочного договора с компанией «Фонбет». На сегодня это один из крупнейших рекламных контрактов в истории клуба. «Фонбет» – ведущий букмекер страны, партнёр Континентальной хоккейной лиги. Нам понравился подход наших коллег при ведении переговоров, уверен, что это скажется и на самом партнёрстве», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

«Фонбет» – крупнейший букмекер СНГ и официальный партнер Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Сотрудничество компании с КХЛ – самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021