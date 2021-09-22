«Фонбет» – официальный партнёр «Салавата Юлаева»

Букмекерская компания «Фонбет» продолжает собирать под свои знамена лучшие клубы страны. Букмекер объявил о подписании 4-летнего соглашения с «Салаватом Юлаевым». Логотип «Фонбет» появился на игровой форме двукратного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина, а также на «Уфа-Арене».



«Для нас было особенно важным подписать соглашение именно с уфимским клубом. Мало где так любят хоккей и так преданы своей команде, как в столице Башкортостана. «Салават Юлаев» – это настоящий знак качества. Гарантия зрелищного хоккея и верности победным традициям. Уфимские болельщики, которые сопровождают свою команду практически по всей географии КХЛ, заслуживают отдельных лестных слов. Мы вместе с клубом подготовим для них много различных активностей как на самой арене, так и в клубных социальных сетях. Следите за новостями», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.



«Мы рады подписанию долгосрочного договора с компанией «Фонбет». На сегодня это один из крупнейших рекламных контрактов в истории клуба. «Фонбет» – ведущий букмекер страны, партнёр Континентальной хоккейной лиги. Нам понравился подход наших коллег при ведении переговоров, уверен, что это скажется и на самом партнёрстве», — отметил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.



«Фонбет» – крупнейший букмекер СНГ и официальный партнер Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Сотрудничество компании с КХЛ – самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства.