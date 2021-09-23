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«Кадис» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

«Кадис» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры
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Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«Кадис» у себя дома принимает «Барселону». Пока не очень понятно, как в этом сезоне «Барселона» будет играть с такими командами, как «Гранада», как «Кадис», так как не очень понимаю, как она будет вскрывать такие команды.

Особенно «Кадис», который совсем не боится отдавать мяч, который за 90 минут в предыдущем матче с «Сельтой» сделал 87 точных передач. «Кадис» обыграл «Сельту», использовав свои два момента.

«Барселона» приезжает в гости к «Кадису», у которого в прошлом сезоне ни разу не выиграла. Один раз выиграл «Кадис», а в другом матче сыграли вничью (1:1). Поэтому я фактически повторю свой прогноз, который давал на матч «Барселоны» и «Гранады».

Мне кажется, что тут не будет много голов. Думаю, что матч закончится тоталом меньше 3. Ставка неплохая с хорошим коэффициентом 1.90. Если брать меньше 3.5, то коэффициент снижается до 1.65. Давайте рискнём. Мне кажется, что ставка вполне оптимальная.

«Барселона» должна выигрывать, но если и забьёт, то вряд ли много голов просто потому, что банально некому эту оборону вскрывать. Разве что помимо Мемфиса Депая», — сказал Наливайко.

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