«Кадис» — «Барселона». Неужели это последний матч Рональда Кумана?

23 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Кадиса» оценён экспертами в 6.20. А ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Кадис» — «Барселона» 23 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Кадис» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» (23.09.2021)

Новый сезон чемпионата Испании продолжает удивлять. По итогам пяти туров в группе лидеров внезапно появился новичок элитного дивизиона «Райо Вальекано», а «Севилья» и «Барселона» не дотягивают даже до зоны еврокубков. Каталонцы попытаются исправить ситуацию в четверг. На 23 сентября запланирован визит к «Кадису». Начало встречи — в 23:00 мск.

Скромный «Кадис» вернулся в Примеру ещё в прошлом сезоне, но даже за год успел знатно пошуметь. Взять хотя бы два матча с той же «Барселоной», в которых андалусийскому клубу удалось набрать четыре очка. Дома выиграл со счётом 2:1, а на «Камп Ноу» зацепился за ничью — 1:1. Невероятно! В итоге занял 12-е место в чемпионате Испании. С учётом бюджета и ресурсов — шикарно.

Продолжают держаться в середине турнирной таблицы подопечные Альваро Серверы и теперь. Идут на 13-й строчке при одной победе и двух ничейных результатах в пяти турах. При этом очки набирают с крепкими ребятами. Единственную пока победу одержали над «Сельтой» (2:1) в последнем туре, да и ничью с «Бетисом» (1:1) нельзя назвать плохим результатом.

Старт нового сезона в исполнении «Барсы» ожидаемо получился скомканным. Две победы и две ничьи в четырёх турах Примеры и промежуточное восьмое место. Не так плохо, учитывая наличие игры в запасе. В случае победы подопечные Рональда Кумана поднимутся в топ-3. Другое дело, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу» разгромно проиграли «Баварии» (0:3).

Игра сине-гранатовых сейчас далека от идеала. По-прежнему доминируют со слабыми соперниками, но стерильный контроль мяча мало чем заканчивается — до реальной опасности дело доходит редко. В прошлом туре, например, владели мячом 77% игрового времени, однако едва ушли от поражения с «Гранадой» (1:1). Счёт сравнял Араухо на 90-й минуте. И это в родных стенах!

Бомбардировка навесами изначально выглядела сомнительно. Похоже, придумать что-то более затейливое сине-гранатовые не готовы. Вопросы вызывает и игра в обороне. Пятью пропущенными мячами в четырёх играх Примеры вряд ли можно гордиться. Плюс держим три гола от мюнхенцев на европейской арене. Но тогда день был тяжёлый во всех смыслах. Не удалось даже оказать сопротивление: за все 90 минут встречи нанесли пять ударов по воротам, ни разу не попав в створ.

Казалось, что после потери Месси главной проблемой каталонцев станет качество игры. Но нет. Вернее, не только. Состав всё чаще страдает от эпидемии травм. В частности, в предстоящем матче не смогут сыграть Серхио Агуэро, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба, Усман Дембеле и Педри. Под большим вопросом участие и Ансу Фати.

А кресло под Рональдом Куманом шатается вовсю. СМИ уже называют имена возможных преемников, а голландец тем временем веселит публику оговорками на пресс-конференции и зачитывает обращение. Вполне вероятно, что в ближайшее время он покинет занимаемую должность.

Есть, впрочем, проблемы с составом и «Кадиса» — на поле точно не выйдут Альберто Переа, Хосе Мари и Хон Андер Гарридо. Очевидно, что даже в выездной игре со скромным «Кадисом» при всех своих проблемах «Барселона» будет фаворитом. Другое дело, далеко не факт, что победа дастся им легко. «Кадис» уже показал, что не боится даже Месси в составе, а уж теперь выйдет на матч с уверенностью в своих силах.

На что ставить в такой ситуации? Гости сильнее, но ситуация в коллективе слишком сложная. На таком фоне лезть в форы совсем не хочется, а на П2 дают скромный коэффициент 1.55. Лучше уж возьмём обмен голами. Оборона у сине-гранатовых категорически не впечатляет.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Кадис» — «Барселона» 23 сентября 2021 года

«Барселона» пока не может полноценно оклематься после ухода Лионеля Месси. Кажется, игровые проблемы каталонцев могут затянуться как минимум до зимы. Стул под Рональдом Куманом шатается уже давно, однако в последние дни слухи о возможной отставке активизировались. В Кадисе легко никому не бывает, а сине-гранатовым в нынешнем состоянии — тем более. Проверим голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.77.