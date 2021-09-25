«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал».



Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Реал» за последние две недели порадовал не только содержанием, но и результатами. Серия побед составляет пять игр. Удачно стартовали в Лиге чемпионов, где одолели «Интер», следом за чем выдали два блестящих матча с «Валенсией» и «Мальоркой».



«Вильярреал» набирает обороты, но старт в главном клубном турнире Европы можно назвать успешным – ничью с «Аталантой» можно записать в актив. В последнем туре «жёлтая субмарина» легко разобралась с «Эльче».



«Реал» перенёс потери главного тренера и нескольких игроков, но в составе остались Бензема, Азар и Винисиус, которые способны решать любые задачи. «Вильярреал» пока не впечатляет, но потенциал у валенсийцев, безусловно, очень серьёзный.



Я считаю, что в этой игре «Реал» выиграет за счёт класса и огромной турнирной мотивации, ведь победа оставит команду единоличным лидером. Ожидаю победу «галактикос» и результативный итог».