«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал».
Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 гола за 2.12.
«Реал» за последние две недели порадовал не только содержанием, но и результатами. Серия побед составляет пять игр. Удачно стартовали в Лиге чемпионов, где одолели «Интер», следом за чем выдали два блестящих матча с «Валенсией» и «Мальоркой».
«Вильярреал» набирает обороты, но старт в главном клубном турнире Европы можно назвать успешным – ничью с «Аталантой» можно записать в актив. В последнем туре «жёлтая субмарина» легко разобралась с «Эльче».
«Реал» перенёс потери главного тренера и нескольких игроков, но в составе остались Бензема, Азар и Винисиус, которые способны решать любые задачи. «Вильярреал» пока не впечатляет, но потенциал у валенсийцев, безусловно, очень серьёзный.
Я считаю, что в этой игре «Реал» выиграет за счёт класса и огромной турнирной мотивации, ведь победа оставит команду единоличным лидером. Ожидаю победу «галактикос» и результативный итог».
- 25 сентября 2021
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00