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«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Реал» за последние две недели порадовал не только содержанием, но и результатами. Серия побед составляет пять игр. Удачно стартовали в Лиге чемпионов, где одолели «Интер», следом за чем выдали два блестящих матча с «Валенсией» и «Мальоркой».

«Вильярреал» набирает обороты, но старт в главном клубном турнире Европы можно назвать успешным – ничью с «Аталантой» можно записать в актив. В последнем туре «жёлтая субмарина» легко разобралась с «Эльче».

«Реал» перенёс потери главного тренера и нескольких игроков, но в составе остались Бензема, Азар и Винисиус, которые способны решать любые задачи. «Вильярреал» пока не впечатляет, но потенциал у валенсийцев, безусловно, очень серьёзный.

Я считаю, что в этой игре «Реал» выиграет за счёт класса и огромной турнирной мотивации, ведь победа оставит команду единоличным лидером. Ожидаю победу «галактикос» и результативный итог».

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