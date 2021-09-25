«Интер» — «Аталанта»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта».
Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.75, тотал больше 2.5 гола за 1.71.
«Чемпион Италии и при новом тренере продолжает уверенно лидировать в Серии А, традиционно неважно выступая в Европе. Связка Лаутаро — Джеко прекрасно себя зарекомендовала в первых турах чемпионата. Пока Индзаги показывает, что в состоянии защитить скудетто, добытое Конте. «Фиорентина» повержена на выезде (3:1), «Болонья» — дома (6:1). Но в каждом матче «Интер» пропускает.
«Аталанта» тоже много пропускает, а главное, нет в её игре былого изящества. Победы вымученные. Да и в целом сейчас игроки «Интера» выглядят солиднее. В последних пяти матчах «Аталанта» ни разу не обыграла нерадзурри. А тут ещё играть им на «Сан-Сиро». Чемпион — безоговорочный фаворит».
- 25 сентября 2021
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