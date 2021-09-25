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Блэйдс — Розенстрайк: время начала боя по московскому времени, где смотреть онлайн UFC 266

Блэйдс — Розенстрайк: время начала боя по московскому времени, где смотреть онлайн UFC 266
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся Кёртис Блэйдс и Жаирзиньо Розенстрайк. Начало боя — не ранее 05:45 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Кёртис Блэйдс. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.30, это примерно 73% вероятности. Шансы Розенстрайка оценивают коэффициентом 3.65 (25%). На ничейный исход предлагают коэффициент 64.00 (2% вероятности).

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку за 1.90, обратный исход идёт за 1.85.

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