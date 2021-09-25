«Спартак» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Уфа» в 9-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.03.

«Дерби в прошлом туре полностью разочаровало. К сожалению, невзрачная игра со стороны и «Спартака», и ЦСКА. Результат мог быть любым, ЦСКА чуть больше повезло. Но качество футбола было одним из худших за последние годы. Но этого стоило ожидать, учитывая, как вообще команды выглядят в этом сезоне. Виторию обвинять не хочется, он попал в очень сложную ситуацию, когда в клубе творится непонятно что. Но если и дальше будут подобные результаты, то сотрудничество с ним вскоре прекратят.



«Уфа» добилась яркой победы в прошлом туре над «Химками» — 3:2. Потом была выстрадана победа в кубковой игре, где вратарь творил чудеса в серии пенальти. В общем, сейчас команда Стукалова в хорошем настроении. А в прошлом сезоне она одержала яркую победу в Москве над «Спартаком».



Очень сложно предсказывать, что получится в этой встрече. «Спартак» вроде бы должен быть мотивирован после неудачи в дерби. Но уже ни в чем нельзя быть уверенным. К сожалению. Не думаю, что «Уфа» будет серьёзно раскрываться и прессинговать «Спартак». Это может происходить эпизодически. У самого «Спартака» есть проблемы в атаке. Не так много команда создает. Поэтому я бы поставил на «тотал меньше 2.5 мяча». Кто забьёт — постарается сыграть на удержание. Очки важнее качества игры, для «Спартака» сейчас уж точно. Уверенность в ставке — 7 из 10».