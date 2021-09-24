«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити» в 6-м туре Английской премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.94.

«На неделе команды проводили матчи Кубка английской лиги. И те, и другие прошли дальше. Но если «Манчестер Сити» крупно победил дома, то «Челси» прошёл «Астон Виллу» только в серии пенальти. «Астон Вилла» очень сильна, а «Сити» играл с командой из низших дивизионов. Зато в выходные «Челси» крупно победил в дерби «Тоттенхэм», а «Сити» потерял очки в домашнем противостоянии с «Саутгемптоном».

Честно говоря, на старте сезона «Челси» производит более целостное впечатление. «Сити» играет неровно, случаются внезапные срывы. Уже несколько раз команда Гвардиолы даже просто забить не могла. Связываю это с тем, что не все лидеры готовы в полной мере. Де Брёйне только набирает кондиции. «Челси» смотрится более целостно. К тому же, как мы поняли по прошлому сезону, Тухель прекрасно изучил манеру игры «Сити». Три победы подряд в концовке прошлого чемпионата о многом говорят. Вряд ли Гвардиола изобретёт что-то новое, чтобы бороться с этим «Челси», который за межсезонье только добавил в мощи.

Я здесь осторожно сыграю от «Челси» — «1X при тотале меньше 3.5 мяча». Обилия голов не жду. «Челси» будет осторожен, как и всегда. Уверен в ставке на 8 из 10».

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