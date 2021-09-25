«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.85.

«Пчёлы» обыграли с разгромным счётом 7:0 скромный «Олдхэм» в Кубке лиги, да и в целом дела идут хорошо. Клуб держится в верхней половине турнирной таблицы всего лишь с пятью пропущенными мячами. Не так давно получилось переиграть «Вулверхэмптон» (2:0).



По моему мнению, стоит сделать ставку против хозяев поля, несмотря на достаточно успешный старт. Всё-таки уровень команды не позволяет бороться за высокие позиции, даже в десятке задержаться будет сложно.



Красные пропустили всего дважды, так что высокая вторая позиция вполне закономерна. Очки потеряны только в противостоянии с «Челси» (1:1). В прошлые выходные дружина Юргена Клоппа вынесла «Кристал Пэлас» (3:0), а в середине недели был зафиксирован такой же счёт против «Норвича» (3:0),



Считаю, пора бы вновь побороться за первое место. Ресурсы у коллектива есть, да и старт получился достаточно стабильным. Остаётся стабильно вести себя на дистанции».