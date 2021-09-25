«Спартак» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Уфа» в 9-м туре РПЛ.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.70.

«Спартак» после серии неудач сыграет с «Уфой». Руй Витория остаётся на своём посту. И мы помним, как в прошлом сезоне «Уфа» приехала и вообще никаких вариантов не оставила «Спартаку» (3:0). Это было ещё при Доменико Тедеско. Сейчас «Уфа» — команда, которая не ставит автобус у своих ворот, играет в атаку, играет достаточно интересно при Стукалове, достаточно много забивает. При этом «Уфа» фактически в каждом матче пропускает.



«Спартак» не реализовал огромное количество моментов, ударов в играх с «Легией» и ЦСКА. Какая-то компенсация «Спартаку» должна вернуться. Почему бы не вернуться в матче с командой, у которой есть проблемы в обороне.



«Спартак», скорее всего, должен в этом матче выиграть. Здесь уже никто не поймёт, если «Спартак» ещё дома «Уфу» не обыграет. «Уфа» пропустила 14 мячей в 8 играх. Где возвращать уверенность в своих силах, как не в таком матче? «Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча» — мой прогноз. Всё, что не залетело в матчах с «Легией» и ЦСКА, возможно, залетит в ворота Беленова. Боже, «Спартак» храни».