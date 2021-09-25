«Зенит» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу покажут

25 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех самарцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.60.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.