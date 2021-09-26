«Динамо» — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».
Ставка: победа «Динамо» за 1.92.
«У «Динамо» совершенно кошмарная статистика в играх с «Рубином». Вы даже не поверите. В личных встречах команд шесть побед «Динамо», 16 ничьих и 20 побед казанцев. А если возьмем только матчи РПЛ, то динамовцы выигрывали четыре раза, а «Рубин» побеждал 18 раз. В гостях «Рубин» не проигрывал в семи последних матчах подряд. Мне кажется, тут статистически и не поставишь на динамовцев, но когда-то события должны уже и в обратную сторону развиваться. Самое обидное поражение было в прошлом сезоне на открытии стадиона. «Рубин» по ходу матча остался вдесятером, но в конце забил и выиграл 1:0. Дома в Казани «Рубин» тоже победил 2:0. Моя ставка, возможно, идет наперекор статистике.
Мне кажется, такая статистика должна завести динамовцев, ведь матч ещё и на своем поле. Кстати, тут для команды тоже все неважно. Если разбросать все матчи, то «Динамо» лидер по матчам в гостях. По результатам игр дома «Динамо» всего на 12 месте. Общее место в таблице у команды второе.
Мой прогноз будет вопреки. Я буду исходить из динамовского духа. В этом матче я поставлю на победу хозяев».
- 26 сентября 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:45
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 25 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00