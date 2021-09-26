«Динамо» — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».

Ставка: победа «Динамо» за 1.92.

«У «Динамо» совершенно кошмарная статистика в играх с «Рубином». Вы даже не поверите. В личных встречах команд шесть побед «Динамо», 16 ничьих и 20 побед казанцев. А если возьмем только матчи РПЛ, то динамовцы выигрывали четыре раза, а «Рубин» побеждал 18 раз. В гостях «Рубин» не проигрывал в семи последних матчах подряд. Мне кажется, тут статистически и не поставишь на динамовцев, но когда-то события должны уже и в обратную сторону развиваться. Самое обидное поражение было в прошлом сезоне на открытии стадиона. «Рубин» по ходу матча остался вдесятером, но в конце забил и выиграл 1:0. Дома в Казани «Рубин» тоже победил 2:0. Моя ставка, возможно, идет наперекор статистике.



Мне кажется, такая статистика должна завести динамовцев, ведь матч ещё и на своем поле. Кстати, тут для команды тоже все неважно. Если разбросать все матчи, то «Динамо» лидер по матчам в гостях. По результатам игр дома «Динамо» всего на 12 месте. Общее место в таблице у команды второе.



Мой прогноз будет вопреки. Я буду исходить из динамовского духа. В этом матче я поставлю на победу хозяев».

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Рубин».