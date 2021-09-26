«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи».
Ставка: ничья за 3.58.
«Это кубанское дерби. Команды с нашего южного региона выступают очень неплохо. «Сочи» находится на четвёртом месте, а «Краснодар» — на шестом.
Прошлый тур команды провели по-разному. «Сочи» с хорошей игрой, но уступил «Динамо», хотя переиграл их по статистике по всем показателям. Были моменты и штанги. «Краснодар» очень неплохо провёл первый тайм с «Ахматом» и добился победы 2:0. Говорят, что не по игре, но я матч смотрел, и «Краснодар» неплохо провёл последнюю пятиминутку первого тайма и решил исход встречи в свою пользу.
Что касается этого дерби, то тут сложно. «Сочи» проиграл дома. «Краснодар» хочет показать, что он главный в Краснодарском крае. Будет очень напряжённая игра.
Мне кажется, будут забитые мячи. Ставлю на то, что в этом матче будет ничья».
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