«Краснодар» — «Сочи»: ставка Егора Титова с коэффициентом 3.38 на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 9-м туре РПЛ сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 гола за 3.38.

«Изначально одна из самых интересных встреч тура. Это южное дерби. Да, может быть, у «Краснодара» с «Ростовом» пока что более принципиальное противостояние, но если смотреть по результатам последнего времени, то эти команды способны навязать друг другу жёсткое соперничество.



«Краснодар» буксовал на старте, но постепенно разогнался. Сейчас должен вернуться в состав Кордоба, который уже успел заявить о себе в российском чемпионате. Он отсутствовал в прошлом туре, но сумел забить Ильин. Интересный подбор игроков у «Краснодара», и, конечно, дома он будет играть в атаку. А «Сочи» нравится в целом, когда на него идут. «Сочи» умеет здорово выходить из обороны в атаку. Есть футболисты, которые могут быстро доставить мяч в переднюю линию. «Краснодару» нужно будет следить за Поповым, быстрым нападающим-новичком.



Но всё-таки отдам предпочтение хозяевам в этом матче. На мой взгляд, у них состав более мощный и более глубокий, особенно если говорим об атакующей линии. Возвращение Кордобы имеет большое значение. Да и Крыховяк готов сыграть. Так что ставлю на победу «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча. Матч обещает стать ярким. Уверен в ставке на 8 из 10».

Прогноз Константина Генича на матч «Краснодар» — «Сочи».