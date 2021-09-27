«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» – «Брайтон».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Это еще одно принципиальное противостояние между двумя командами, фанаты которых недолюбливают друга уже почти пятьдесят лет.
У «Брайтона» все хорошо – южане, которые были самой невезучей командой прошлого сезона, в этом наладили проблемы с реализацией, уверенностью в своих силах. Ну а умение играть в ставший фирменным футбол Грэма Поттера никуда не делось. Пока все идет, как надо, и нет особых предпосылок к началу проблем.
У «Пэлас» все, конечно, не настолько здорово, но, если смотреть глобально, дела у Патрика Виейра в команде все-таки лучше, чем предполагалось. Даже несмотря на всего одну победу в пяти матчах. Галлахер и Эдуард пришлись очень кстати, осталось, чтобы Заа заиграл хотя бы на 60-70 процентов своих возможностей», — сказал Петросьян.
- 27 сентября 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 сентября 2021
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:45
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:00