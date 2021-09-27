«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» – «Брайтон».



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Это еще одно принципиальное противостояние между двумя командами, фанаты которых недолюбливают друга уже почти пятьдесят лет.



У «Брайтона» все хорошо – южане, которые были самой невезучей командой прошлого сезона, в этом наладили проблемы с реализацией, уверенностью в своих силах. Ну а умение играть в ставший фирменным футбол Грэма Поттера никуда не делось. Пока все идет, как надо, и нет особых предпосылок к началу проблем.



У «Пэлас» все, конечно, не настолько здорово, но, если смотреть глобально, дела у Патрика Виейра в команде все-таки лучше, чем предполагалось. Даже несмотря на всего одну победу в пяти матчах. Галлахер и Эдуард пришлись очень кстати, осталось, чтобы Заа заиграл хотя бы на 60-70 процентов своих возможностей», — сказал Петросьян.