«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» за 2.38.



«Тут всё просто – меня впечатлил тот шквал, который «Трактор» устроил в гостевом матче с «Автомобилистом», нанеся 54 броска.



В итоге та победа была одержана по буллитам (2:1). И я вижу, что челябинцы аномально плохо сыграли в нападении. Нужно было забивать гораздо больше голов.



Но мне это показывает, что «Трактор» в этом году является реальной силой.



А вот «Торпедо» — это команда-середняк. Да, нижегородцы в последнем матче зацепили само московское «Динамо», которое до этого победило восемь раз из восьми.



Но в целом это команда-середняк, пропускающая не меньше двух шайб за матч. А то и больше – три-четыре гола. Там хорошая атака, но оборона оставляет желать лучшего.



Я бы в этом матче взял кэф 2.38 на то, что «Трактор» одержит победу в основное время. Сейчас челябинцы выглядят сильнее, и просто надо реализовать своё преимущество», — сказал Лысенков.