«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 2.38.
«Тут всё просто – меня впечатлил тот шквал, который «Трактор» устроил в гостевом матче с «Автомобилистом», нанеся 54 броска.
В итоге та победа была одержана по буллитам (2:1). И я вижу, что челябинцы аномально плохо сыграли в нападении. Нужно было забивать гораздо больше голов.
Но мне это показывает, что «Трактор» в этом году является реальной силой.
А вот «Торпедо» — это команда-середняк. Да, нижегородцы в последнем матче зацепили само московское «Динамо», которое до этого победило восемь раз из восьми.
Но в целом это команда-середняк, пропускающая не меньше двух шайб за матч. А то и больше – три-четыре гола. Там хорошая атака, но оборона оставляет желать лучшего.
Я бы в этом матче взял кэф 2.38 на то, что «Трактор» одержит победу в основное время. Сейчас челябинцы выглядят сильнее, и просто надо реализовать своё преимущество», — сказал Лысенков.
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